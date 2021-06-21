В Университете ADA стартовал ежегодный международный фестиваль

В Университете ADA стартовал ежегодный международный фестиваль с участием посольств 32 стран

В Университете ADA стартовал ежегодный международный фестиваль с участием посольств 32 стран.

Как сообщает Report, цель фестиваля - предоставить информацию о каждой стране, ее культурных особенностях, а также об обучении студентов в вузах этих стран. На фестивале в первый день участвовали представители посольств Турции, Германии, Афганистана, Аргентины, Индонезии, России, Туркменистана, Чили, Иордании, Литвы и Саудовской Аравии.

Во вступительной речи проректор университета ADA Фариз Исмаилзаде указал, что из-за пандемии в прошлом году фестиваль не был проведен. В докарантинный период в фестивале участвовало около 2 000 студентов. Сейчас же, ввиду ограничений, фестиваль проводится на открытом воздухе. Он отметил, что этот фестиваль - прекрасный пример построения мультикультуральной среды в Азербайджане.

Посол Афганистана Аманулла Джейхун отметил, что этот фестиваль – окно возможностей для использования культурных различий между народами для укрепления связей между странами.

"Афганистан участвует в фестивале 5 лет. Я приглашаю каждого участника фестиваля ознакомиться с богатой культурой нашей страны", - сказал посол.

Посол Аргентины Серхио Перес Гунелла указал на важность построения связей между странами, несмотря на их удаленность друг от друга.

"Мы на другом конце Земли, но все равно смогли найти новые пути диалога между народами в этот сложный для всех нас период", - отметил посол.

Посол Германии Вольфганг Маниг отметил, что Азербайджан и Германия связаны крепкими узами в различных направлениях, в том числе в образовании. Посол отметил, что присоединение Азербайджана к Болонской системе обеспечило ему сближение с европейским пространством академического процветания и сотрудничества.

"Я горжусь тем, что азербайджанские студенты выбирают Германию для получения образования. Сейчас 54 тыс. азербайджанских студентов изучают немецкий язык. Это показатель того, что они заинтересованы в том, чтобы учиться в Германии", - сказал посол.

Посол Турции Джахит Бахчы указал на особенность связей между Азербайджаном и Турцией.

"Для нас очень важно продемонстрировать богатую культуру нашей страны другим народам. Этот фестиваль помогает изучить культурные ценности других стран и плюсы получения образования за рубежом. Благодарю Университет ADA за возможность показать культуру Турции".

Фестиваль продлится три дня. Каждый день 10-11 стран будут предоставлять информацию о своей стране на специально отведенном стенде. Всего в фестивале будут участвовать представители 32 стран.

Чичек Мамедова