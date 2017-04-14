В Университете АДА состоялся шестой Международный фестиваль - ФОТО

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялся шестой международный фестиваль с участием аккредитованных в Азербайджане посольств и студентов вуза.

Как сообщает Report, на фестивале страны-участницы представили на стендах образцы своей культуры, кулинарии, брошюры с информацией о странах.

В этом году на фестивале приняли участие 40 стран.

Мероприятие продолжилось концертом, на котором студенты зарубежных стран представили национальные танцы своих государств.

Фото: Фири Салим