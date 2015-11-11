​В Университете ADA состоялось открытие магистерской программы по специальности менеджмент по образованию

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Университете ADA состоялась церемония открытия магистерской программы по специальности менеджмент по образованию.

Как сообщает Report, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев рассказал о программе.

По его словам, начиная с 2016-2017 учебного года, Университет ADA предлагает новую магистерскую специальность: "Факультет менеджмента по образованию университета при поддержке министерства образования и сотрудничестве с Мичиганским университетом США объявил прием в программу менеджмента по образованию. Магистерская программа будет преподаваться на английском языке в течение 15-ти месяцев. Чтобы подстроиться к графику работающих студентов, уроки будут проводиться по вечерам, в воскресные дни и методом онлайн. Преподавательский состав будет состоять из местных и зарубежных профессоров".

Ректор добавил, что студенты могут выбрать специализацию по направлениям среднего и высшего образования в менеджменте по образованию: "Магистрам, знание английского языка которых неудовлетворительное, для учебы на данной ступени образования будут также предложены уроки языка. За время обучения студенты примут участие в практических семинарах и поездках, приобретут возможность изучения зарубежного опыта с помощью программ. Прием продлится до 1 апреля".

В своем выступлении заместитель министра образования Джейхун Байрамов отметил, что, воспользовавшись всеми возможностями, в последние годы министерство принимает важные шаги на пути внедрения в стране передовой мировой системы образования: "Наглядным примером этому можно указать программы получения образования за рубежом. В то же время осуществлено множество проектов в сфере образования. Например, за последние 2 года 39 человек в Баку назначены директорами, а 79 человек - заместителями директоров".

Замминистра добавил, что открытие впервые в Университете ADA магистерской программы по специальности менеджмент в сфере образования достойно одобрения: "Программа служит опытом, который может дать толчок для изменения будущего".

После выступлений директор Института образования Вафа Каздал раскрыла суть программы.