В Университете АДА состоялось мероприятие, посвященное Дню дипломатии Азербайджана

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялось мероприятие, посвященное Дню сотрудников дипломатической службы Азербайджана, отмечаемому 9 июля.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев отметил, что со дня восстановления независимости страны дипломатия Азербайджана прошла славный путь, и сегодня в Азербайджане много опытных дипломатов.

Ректор АДА также подчеркнул заслуги бывшего президента Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии дипломатической сферы страны, в частности напомнив об указе о создании Университета АДА, называвшегося тогда Азербайджанской дипломатической академией. Он добавил, что сегодня почти в каждом дипломатическом представительстве Азербайджана за рубежом работают выпускники Университета АДА.

После выступлений состоялся показ фильма, посвященного одному из основателей азербайджанской дипломатии Алимардану Топчубашеву.

Затем состоялись обсуждения на тему "Дипломатия Азербайджана: вчера, сегодня и завтра" и презентация новых книг, напечатанных в Университете АДА.