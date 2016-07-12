 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Университете АДА состоялось мероприятие, посвященное Дню дипломатии Азербайджана

    Ректор университета АДА: Сегодня в Азербайджане много опытных дипломатов

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялось мероприятие, посвященное Дню сотрудников дипломатической службы Азербайджана, отмечаемому 9 июля.

    Как сообщает Report, выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев отметил, что со дня восстановления независимости страны дипломатия Азербайджана прошла славный путь, и сегодня в Азербайджане много опытных дипломатов.

    Ректор АДА также подчеркнул заслуги бывшего президента Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии дипломатической сферы страны, в частности напомнив об указе о создании Университета АДА, называвшегося тогда Азербайджанской дипломатической академией. Он добавил, что сегодня почти в каждом дипломатическом представительстве Азербайджана за рубежом работают выпускники Университета АДА.

    После выступлений состоялся показ фильма, посвященного одному из основателей азербайджанской дипломатии Алимардану Топчубашеву.

    Затем состоялись обсуждения на тему "Дипломатия Азербайджана: вчера, сегодня и завтра" и презентация новых книг, напечатанных в Университете АДА. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi