В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное выдающимся польским женщинам

В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное выдающимся польским женщинам.

В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное выдающимся польским женщинам.

Как передает Report, оно организовано представительством Европейского союза и посольством Польши в Азербайджане в рамках общественной кампании делегации ЕС "Женщина - великая сила!"



Сначала гости ознакомились с выставкой "Выдающиеся польские женщины", далее состоялась презентация одноименной книги. Участники мероприятия смогли поближе узнать о жизни и достижениях известных польских женщин (художниц, ученых, путешественниц и т.д.), которые своей деятельностью и творчеством смогли изменить мир к лучшему. Выставка посвящена Марии Склодовской-Кюри - физику и химику, которая стала первой и единственной женщиной в мире, дважды получившей Нобелевскую премию, а также единственным ученым, удостоенным награды в двух разных областях естественных наук, Ольге Токарчук - прозаику и эссеисту; лауреату Нобелевской премии по литературе 2018 года, Ирене Сендлеровой- активистке, которая во время Второй мировой войны спасла около 2500 детей от фашистского гетто.

Открывая мероприятие, посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски заявил, что раньше у девушек не было столько возможностей для образования и карьеры, а сейчас девушки и женщины могут следовать своей мечте и добиваться успеха во многих областях, включая те, которые традиционно считаются "мужскими".

"Из 20 человек, работающих в посольстве Польши 10 - женщины. Они работают в разных сферах, начиная от дипломатической службы до менеджера",- отметил польский дипломат.