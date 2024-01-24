В Университете ADA состоялась встреча с министром образования, науки и молодежи Грузии

Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари в рамках своего визита в Азербайджан посетил Университет ADA и встретился с ректором Хафизом Пашаевым.

Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари в рамках своего визита в Азербайджан посетил Университет ADA и встретился с ректором Хафизом Пашаевым.

Как сообщает Report, на встрече приняли участие директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова, руководители Министерства науки и образования и университета ADA, а также делегация из Грузии.

Были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере науки и образования, обмен преподавателями и студентами, а также проведение совместных научных исследований.