В Университете АДА состоялась презентация многотомника "Али Мардан бек Топчибашев. Избранное"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялась презентация многотомника посла Азербайджана в Польше Гасана Гасанова "Али Мардан бек Топчибашев. Избранное".

Как сообщает Report, многотомник состоит из 4 томов. 1-й том посвящен журналистской деятельности А.Топчибашева, 2-й том - общественно-политической деятельности, 3-й том - его деятельности в качестве государственного деятеля, 4-й том - деятельности за рубежом.

Выступивший на мероприятии автор книги Г.Гасанов сказал, что издание было подготовлено в рамках распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 февраля 2013 года "О проведении 150-летнего юбилея Алимардан бека Топчибашева". Г.Гасанов также рассказал историю о том, когда он начал интересоваться деятельностью этого выдающегося общественно-политического деятеля.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев отметил заслуги А.Топчибашева в истории азербайджанской дипломатии.

В конце студентам, получившим стипендию АДА имени А.Топчибашева, были вручены почетные грамоты.

Отметим, что на мероприятии также участвовали послы зарубежных стран, аккредитованных в Баку, депутаты Милли Меджлиса, проректор АДА Фариз Исмаилзаде и другие.