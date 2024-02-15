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В университете ADA прошла конференция "Международный арбитраж в глобализованном мире" 

В университете ADA прошла конференция "Международный арбитраж в глобализованном мире"  Сегодня в университете ADA состоялась научно-практическая конференция-семинар на тему "Международный арбитраж в глобализированном мире: вызовы фундаментальным понятиям и перспективам".
Наука и образование
15 февраля 2024 г. 10:49
В университете ADA прошла конференция Международный арбитраж в глобализованном мире 

Сегодня в университете ADA состоялась научно-практическая конференция-семинар на тему "Международный арбитраж в глобализованном мире: вызовы фундаментальным понятиям и перспективам".

Как передает Report, мероприятие организовано совместно юридическим факультетом университета ADA и Центром по транснациональным делам, арбитражу и коммерческому праву юридической школы Нью-Йоркского университета.

"Юридический факультет нашего университета постоянно взаимодействует и организует совместные мероприятия с местными и международными юристами, а также с международными организациями. И это, я думаю, очень полезно для правовой системы Азербайджана, для ее обогащения и развития",- сказал на открытии симпозиума проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

В свою очередь, декан юридического факультета Рашад Ибадов подчеркнул, что основной целью проведение таких мероприятий является подготовка нового поколения юристов.

"Данный симпозиум проходит очень своевременно, так как 25 января 2024 года был принят новый закон об арбитраже Азербайджана. Это первое международное событие после принятия нового закона. Я надеюсь, что данная конференция задаст темп развитию арбитража в нашей стране",- сказал он.

В конференции участвуют профессора Нью-Йоркского университета, Парижского восточного университета и университета ADA, а также ведущие юристы, работающие в соответствующих областях в международных и местных юридических компаниях.

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Версия на английском языке ФотоADA University hosts International Arbitration in Globalized World conference
Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində “Qloballaşan dünyada beynəlxalq arbitraj” adlı konfrans keçirilib

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