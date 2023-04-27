В университете ADA проходит ярмарка карьеры

Сегодня в Университете ADA проходит ярмарка карьеры, в которой участвуют более 100 государственных учреждений и компаний, предлагающих студентам возможности трудоустроиться и начать карьеру.

Сегодня в Университете ADA проходит ярмарка карьеры, в которой участвуют более 100 государственных учреждений и компаний, предлагающих студентам возможности трудоустроиться и начать карьеру.

Как передает Report, открывая мероприятие проректор университета Фариз Исмаилзаде подчеркнул, что данная ярмарка проходит уже больше 10 лет.

"На сегодняшней ярмарке представлены 129 компаний, которые представят студентам различные карьерные возможности, краткосрочные тренинги, волонтерство, а также возможность поучаствовать в летних школах. Данная ярмарка является составной частью двухнедельной программы карьерной подготовки",- сказал он.

По словам Исмаилзаде, Университет ADA уже не первый год тесно сотрудничает с корпоративным сектором.

В свою очередь, проректор по учебной работе Вафа Каздал отметила, что эта ярмарка является ярмаркой мечты, новых возможностей, идей, а так же выступает мостом между молодыми кадрами и компаниями.

"Уже 3 год, как Международный банк Азербайджана (ABB) выступает в качестве спонсора ярмарки, которая помогает нашим студентам в трудоустройстве. Продвижение по карьерной лестнице будущих лидеров очень важно для нашего университета",- сказал президент Фонда Университета ADA Натиг Гаджиев.

Управляющий директор АВВ Айнур Сулейманлы заявила, что на данный момент в банке работают 54 выпускника Университета ADA.

"Наш банк всегда находится в поиске молодых кадров. Мы сотрудничаем со многими передовыми университетами страны, и ADA входит в их число. Наша стратегия заключается в том, чтобы быть лучшими работодателями в финансовом секторе. Для достижения этой цели мы предоставляем возможности выпускникам разных специальностей с разными бэкграундами, включая маркетинг, IT, непосредственно банковская сфера и т.д.", - добавила она.