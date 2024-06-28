О нас

В Университете ADA проходит конференция преподавателей английского языка

В Университете ADA проходит конференция преподавателей английского языка В университете ADA проходит конференция преподавателей английского языка.
Наука и образование
28 июня 2024 г. 10:25
В Университете ADA проходит конференция преподавателей английского языка

В Университете ADA проходит конференция преподавателей английского языка.

Как передает Report, в ходе конференции в университете состоится двухдневный семинар для более чем 400 учителей английского языка средних школ Азербайджана из разных регионов страны.

"Мы [посольство США] поддерживаем эту программу обучения уже четвертый год. Трудолюбивые преподаватели, посвятившие себя обучению, оказывают огромное влияние на многих молодых студентов", - сказал на открытии мероприятия временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара.

Он подчеркнул, что обучение азербайджанской молодежи английскому языку является одним из приоритетных направлений деятельности посольства в стране.

Уго Гевара подчеркнул, что с момента создания этого курса в 2020 году в рамках программы виртуального обучения 350 азербайджанских преподавателей английского языка успешно окончили его на уровне магистратуры.

Отметим, что в мероприятии участвуют представители посольства США, Университета ADA и Университета штата Северной Каролины.

Данная конференция является завершением 18-недельной онлайн-программы повышения квалификации по английскому языку для азербайджанских преподавателей, проводимой Университетом штата Северной Каролины и финансируемой Госдепом США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində ingilis dili müəllimlərinin konfransı keçirilir
Версия на английском языке ФотоADA University hosts conference of English teachers

Другие новости из категории

В Азербайджане планируют привлечь к процессу сертификации директоров школ
В Азербайджане планируют привлечь к процессу сертификации директоров школ
27 июня 2024 г. 20:30
Эмин Амруллаев: При распределении учебных часов будет учитываться результат сертификации
Эмин Амруллаев: При распределении учебных часов будет учитываться результат сертификации
27 июня 2024 г. 19:19
Министр назвал районы, где учителя в процессе сертификации набрали 0-29 баллов
ФотоМинистр назвал районы, где учителя в процессе сертификации набрали 0-29 баллов
27 июня 2024 г. 17:33
В Азербайджане больше трети учителей будут получать зарплату свыше 1000 манатов в новом учебном году
В Азербайджане больше трети учителей будут получать зарплату свыше 1000 манатов в новом учебном году
27 июня 2024 г. 16:00
Амруллаев: Ушедших с работы после сертификации педагогов заменяют показавшие высокие результаты на конкурсе
Амруллаев: Ушедших с работы после сертификации педагогов заменяют показавшие высокие результаты на конкурсе
27 июня 2024 г. 15:45
Свыше 4 тыс. учителей не набрали проходной балл на сертификационных экзаменах
Свыше 4 тыс. учителей не набрали проходной балл на сертификационных экзаменах
27 июня 2024 г. 15:32
Эмин Амруллаев: В Астаре придется попрощаться с каждым третьим учителем 
Эмин Амруллаев: В Астаре придется попрощаться с каждым третьим учителем 
27 июня 2024 г. 15:17
В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city
В Азербайджане будет создан технопарк Sabah city
27 июня 2024 г. 14:11
Эмин Амруллаев: Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей
Эмин Амруллаев: Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей
27 июня 2024 г. 12:35
ГЭЦ проведет очередной экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов
ГЭЦ проведет очередной экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов
27 июня 2024 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi