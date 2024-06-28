В Университете ADA проходит конференция преподавателей английского языка.
Как передает Report, в ходе конференции в университете состоится двухдневный семинар для более чем 400 учителей английского языка средних школ Азербайджана из разных регионов страны.
"Мы [посольство США] поддерживаем эту программу обучения уже четвертый год. Трудолюбивые преподаватели, посвятившие себя обучению, оказывают огромное влияние на многих молодых студентов", - сказал на открытии мероприятия временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара.
Он подчеркнул, что обучение азербайджанской молодежи английскому языку является одним из приоритетных направлений деятельности посольства в стране.
Уго Гевара подчеркнул, что с момента создания этого курса в 2020 году в рамках программы виртуального обучения 350 азербайджанских преподавателей английского языка успешно окончили его на уровне магистратуры.
Отметим, что в мероприятии участвуют представители посольства США, Университета ADA и Университета штата Северной Каролины.
Данная конференция является завершением 18-недельной онлайн-программы повышения квалификации по английскому языку для азербайджанских преподавателей, проводимой Университетом штата Северной Каролины и финансируемой Госдепом США.