В Университете ADA проходит конференция преподавателей английского языка

В университете ADA проходит конференция преподавателей английского языка.

В Университете ADA проходит конференция преподавателей английского языка.

Как передает Report, в ходе конференции в университете состоится двухдневный семинар для более чем 400 учителей английского языка средних школ Азербайджана из разных регионов страны.

"Мы [посольство США] поддерживаем эту программу обучения уже четвертый год. Трудолюбивые преподаватели, посвятившие себя обучению, оказывают огромное влияние на многих молодых студентов", - сказал на открытии мероприятия временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара.

Он подчеркнул, что обучение азербайджанской молодежи английскому языку является одним из приоритетных направлений деятельности посольства в стране.

Уго Гевара подчеркнул, что с момента создания этого курса в 2020 году в рамках программы виртуального обучения 350 азербайджанских преподавателей английского языка успешно окончили его на уровне магистратуры.

Отметим, что в мероприятии участвуют представители посольства США, Университета ADA и Университета штата Северной Каролины.

Данная конференция является завершением 18-недельной онлайн-программы повышения квалификации по английскому языку для азербайджанских преподавателей, проводимой Университетом штата Северной Каролины и финансируемой Госдепом США.