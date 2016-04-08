В Университете АДА обучаются зарубежные студенты из 39 стран

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день образование в Азербайджанской дипломатической академии (АДА) получили 55 студентов зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом сказал проректор АДА Фариз Исмаилзаде на церемонии вручения почетных грамот зарубежным студентам, получившим стипендию АДА имени Али Мардан бека Топчибашева.

По его словам, в настоящее время в университете обучаются 103 зарубежных студента.

"С каждым годом география зарубежных студентов расширяется. По сегодняшний день в АДА обучение получили представители 39 стран", - добавил он.

По его словам, закончившие университет студенты по возвращении в свои страны занимают высокие должности и способствуют большему распространению информации об Азербайджане в своих странах.