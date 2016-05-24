В Университете АДА презентована книга Томаса Гольца "Азербайджанский дневник"

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялась презентация книги известного американского журналиста, профессора Университета Монтана Томаса Гольца "Азербайджанский дневник" на азербайджанском языке.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии ректор АДА Хафиз Пашаев отметил, что имя Т.Гольца широко известно в мире. Он отметил, что Т.Гольц является другом Азербайджана, который однажды приехав в страну, вдохновился ею.

Заместитель посла США в Азербайджане Дерек Хоган назвал символичным тот факт, что эта книга презентуется в год, когда Азербайджан отмечает 25-летие независимости. Он отметил, что Азербайджан за эти 25 лет добился значительного развития.

Сам Т.Гольц отметил значительное развитие Азербайджана за прошедшие годы с момента обретения независимости. Автор в своей речи также поделился воспоминаниями о своем знакомстве с бывшим президентом Азербайджана, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Отметим, что Т.Гольц является одним из первых зарубежных журналистов, побывавших в Ходжалы и написавших о совершенном там армянами геноциде в отношении азербайджанцев.