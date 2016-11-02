В UNEC создан клуб студентов, набравших высокие баллы

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) создан Студенческий клуб “600+”.

Как сообщили Report в департаменте маркетинга и коммуникаций UNEC, цель создания клуба - сплотить всех студентов, набравших 600 и выше баллов, и оценить их потенциал.

Члены клуба UNEC разработают проекты и программы, направленные на активную деятельность студентов в научной, общественной и социальной жизни. Студенческий клуб “600+” представит UNEC на местных и международных конференциях, конкурсах и олимпиадах.

Члены клуба со студентами-менторами будут проводить обмен мнениями, осуществлять мероприятия в направлении повышения образовательного культа среди студентов и пропаганде образа успешного студента.

Президиум и председатель Студенческого клуба “600+” будет избран путем тайного голосования сроком на два года. Число членов президиума будет равным числу факультетов. При отсутствии студентов, набравших соответствующий балл на каком-либо факультете, эти места передаются на другой факультет. В составе клуба будут действовать три постоянных комитета: комитет по интеллектуально-развлекательным, образовательным мероприятиям и по работе с абитуриентами и выпускниками.