Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ 28 июня в UNEC состоится "День выпускника".

Об этом сообщили Report в департаменте маркетинга и коммуникаций UNEC.

В мероприятии, организованном на стадионе "İnter Arena", наряду с руководством, профессорско-преподавательским составом, выпускниками университета и родителями примут участие государственные официальные лица, депутаты, зарубежные гости, представители общественности и почетные выпускники UNEC. Для участия в мероприятии в Азербайджан приедут официальные лица университета Франции Монпелье. Они поздравят первых выпускников программы двойного диплома UNEC и университета Франции Монпелье.

"День выпускника" будет вести народный артист Азербайджана Мурад Дадашов. На мероприятии студентов по случаю становления выпускниками поздравит заслуженная артистка Роя Айхан. В то же время популярный исполнитель Рауф (-400) и DJ Chına своими "ремиксами" под открытым небом разнообразят "День выпускника".