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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В UNEC начался прием в докторантуру и диссертантуру.

Как сообщили Report в департаменте маркетинга и коммуникации университета, прием проводится на дневное и заочное отделения докторантуры по программам доктора философии и наук, а также в диссертантуру по специальностям: "внутренняя фискальная политика и финансы государства", "эконометрия – экономическая статистика", "бухгалтерский учет", "экономическая теория", "общая экономика", "мировая экономика", "технология пищевых продуктов", "машины, оборудования и процессы", "организация производства (по сферам)".

В докторантуру принимаются граждане Азербайджанской Республики, окончившие уровень магистратуры высшего образования, или имеющие образование, соответствующее уровню магистратуры. Кандидаты, участвующие в конкурсе диссертантуры, должны иметь определенные успехи в соответствующей сфере исследования, научный и научно-педагогический стаж. Кандидатам, имеюшим опубликованные статьи в престижных международных журналах, будет отдаваться предпочтение.

Желающие, поступить на дневное и заочное отделения докторантуры по программе доктора философии, должны сдать приемные экзамены по специальности, иностранному языку и философии, в объеме учебных программ, действующих на уровне магистратуры ступени высшего образования.

Прием документов в докторантуру и диссертантуру проводится до 22 января 2018 года в I-V дни недели с 10.00 до 16.00 часов. А приемные экзамены начнутся 26 января.