В Украине вышел азербайджановедческий сборник

При содействии Бакинского международного центра мультикультурализма вышел сборник об истории Азербайджана и азербайджано-украинских отношений.

Как передает Report, его составителем является историк Олег Купчик — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Это очередной, составленный мною сборник, посвященный Азербайджану. Подобные издания способствуют популяризации Азербайджана в Украине и развитию отношений между нашими странами. Я очень рад что кроме исследователей и ученых, студенты очень заинтересовались азербайджанской тематикой, в частности, концепцией азербайджанского мультикультурализма. Я думаю мы будем продолжать исследовательскую деятельность и привлекать к этому новых ученых и студентов", - отметил Олег Купчик.

Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) Реван Гасанов отметил, что БМЦМ тесно сотрудничает с крупными государственными университетами Украины, в частности, Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

"Мы были рады содействовать изданию азербайджановедческого сборника в Украине, ведь это будет содействовать развитию украино-азербайджанского сотрудничества в сфере образования. Важно также то, что в сборнике широко представлены работы, посвященные концепции азербайджанского мультикультурализма.

Хочу отметить, что Бакинский международный центр мультикультурализма регулярно проводит в Украине различные проекты для молодёжи. В частности, это был масштабный Всеукраинский конкурс эссе про азербайджанский мультикультурализм в 2019 году, троим победителям которого вручили приглашения на участие в Международных школах мультикультурализма. Тогда лекции, презентации про концепцию азербайджанского мультикультурализма состоялись в десятках университетов Украины. А победительницей конкурса стала студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - отметил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов.

Собственные исследования в сборнике представили как азербайджанские (А. Дамиров, И. Нифталиев, Х. Гахраманова), так и украинские исследователи (О. Васылюк, М. Гончарук, А. Дудник, Н. Зуб, О. Купчик, Я. Купчик, Я. Пилипчук, Н. Терес). Они подали статьи, касающиеся исследования истории Азербайджана, политико-экономических и социально-культурных аспектов азербайджано-украинских отношений.

Удачно дополняют сборник научные статьи студентов кафедры новой и новейшей истории исторического факультета К. Крисак, Я. Мугумова, М. Стеценко, Д. Вербицкой (образовательная программа «Востоковедение») об азербайджанском мультикультурализме.

Целевой аудиторией научного сборника являются преподаватели, студенты, и все, кто интересуется историей Азербайджана и азербайджано-украинских отношений.