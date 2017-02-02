В Украине получают образование более 11,5 тысяч граждан Азербайджана

Киев. 2 февраля. REPORT.AZ/ По состоянию на 2016/2017 учебный год в высших учебных заведениях Украины получают образование 11627 граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Управлении международного сотрудничества и европейской интеграции министерства образования и науки Украины.

При чем в управлении уточнили, что число обучающихся в Украине граждан Азербайджана растет с каждым годом.

Так, за последние три года количество азербайджанских студентов в украинских ВУЗах выглядело следующим образом:

2013/2014 учебный год – 9468 лиц, из них 72 – подготовительное отделение (п/о);

2014/2015 учебный год – 10090 лиц, из них 26 – п/о;

2015/2016 учебный год – 10529 лиц, из них 39 – п/о.

Также в минобразования Украины сообщили, что официальных обращений от азербайджанских студентов относительно проблем с признанием в Азербайджане дипломов, выданных ВУЗами Украины, в министерство образования и науки Украины не поступало.