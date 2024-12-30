В Украине будет учреждена стипендия имени Национального героя Азербайджана

В Украине будет учреждена стипендия имени Национального героя Азербайджана Александра Калянинова.

В Украине будет учреждена стипендия имени Национального героя Азербайджана Александра Калянинова.

Как сообщает Report , об этом написал в Facebook посол Украины в Баку Юрий Гусев.

"Среди пилотов, спасших жизни пассажиров самолета, был и Александр Калянинов. Александр окончил магистратуру в Украинской государственной летной академии в Кропивницком. Руководство Украинской государственной летной академии при поддержке народного депутата Украины Романа Грищука, а также посольства Украины в Азербайджанской Республике и Объединенной диаспоры украинских азербайджанцев приняло решение присвоить одной из аудиторий университета имя Национального героя Азербайджана Александра Калянинова", - отметил он.

По словам дипломата, диаспора азербайджанцев совместно с Украинской государственной летной академией и посольством Украины в Баку рассматривают возможность учреждения отдельной стипендии имени Александра Калянинова для будущих азербайджанских пилотов, которые будут учиться в Летной академии в Кропивницком.

"Вечная память пилотам-героям, спасшим жизни 29 пассажиров того трагического рейса. И пусть во имя справедливости, их памяти и будущего все виновные в этой трагедии понесут самое суровое наказание", - добавил Ю.Гусев.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана от 29 декабря членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Калянинову, Хокуме Джалил гызы Алиевой, погибшим в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" при выполнении рейса Баку-Грозный, было посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана.