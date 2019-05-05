В учреждениях профобразования в Азербайджане появится “кнопка тревоги”

Государственные учебные заведения профессионального образования в Азербайджане будут снабжены “кнопкой тревоги”.

Как передает Report, кабинет министров утвердил решение о защите имущества и охране территории, принадлежащей учебным заведениям профессионального образования. Его подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Проект будет осуществляться на основе соглашения министерства финансов с Главным управлением охраны МВД.

Начиная с 2020 года средства на проект будут регулярно предусматриваться в госбюджете.