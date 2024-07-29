О нас

В учреждениях профобразования начнут преподавать 9 новых специальностей

В учреждениях профобразования начнут преподавать 9 новых специальностей В Азербайджане с нового учебного года в учреждениях профессионального образования будут преподаваться 9 новых специальностей.
Наука и образование
29 июля 2024 г. 12:02
В учреждениях профобразования начнут преподавать 9 новых специальностей

В Азербайджане с нового учебного года в учреждениях профессионального образования будут преподаваться 9 новых специальностей.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов.

Он отметил, что сюда входят техническое обслуживание и ремонт дронов, делопроизводство и офисные услуги, технология пищевых продуктов, ремонт электрических и гибридных автомобилей, техническая эксплуатация транспортных систем (по воздушному транспорту), эксплуатация альтернативных энергетических установок и оборудования, монтаж и ремонт солнечных панелей, ремонт и обслуживание медицинского оборудования, подготовка машиниста оросительных машин и насосных установок.

Глава агентства подчеркнул, что наибольшее количество плановых мест на новый учебный год выделено по специальности повара.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yeni tədris ilindən peşə təhsilində 9 yeni ixtisas tədris olunacaq

Другие новости из категории

В Центре профобразования в Шуше будут обучать трем новым для Азербайджана специальностям
В Центре профобразования в Шуше будут обучать трем новым для Азербайджана специальностям
29 июля 2024 г. 11:56
В Азербайджане начинается прием студентов в учреждения профобразования
В Азербайджане начинается прием студентов в учреждения профобразования
29 июля 2024 г. 11:47
Ученым удалось получить экологичное топливо из алюминиевых банок и морской воды
Ученым удалось получить экологичное топливо из алюминиевых банок и морской воды
29 июля 2024 г. 07:12
Очередной экзамен по приему на госслужбу в Азербайджане успешно сдали 22 человека
Очередной экзамен по приему на госслужбу в Азербайджане успешно сдали 22 человека
28 июля 2024 г. 16:11
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по музыкально-теоретическим дисциплинам
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен по музыкально-теоретическим дисциплинам
28 июля 2024 г. 07:22
НАНА организовала мероприятие в селе Агалы Зангиланского района
ФотоНАНА организовала мероприятие в селе Агалы Зангиланского района
27 июля 2024 г. 04:38
В Азербайджане на вступительных экзаменах по двум группам четыре абитуриента показали высокий результат
В Азербайджане на вступительных экзаменах по двум группам четыре абитуриента показали высокий результат
26 июля 2024 г. 21:09
Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей
Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей
26 июля 2024 г. 21:04
Награждены победители четвертого конкурса Yüksəliş
ФотоНаграждены победители четвертого конкурса Yüksəliş
26 июля 2024 г. 17:29
В Азербайджане 183 выпускника окончили школу с золотым знаком отличия
В Азербайджане 183 выпускника окончили школу с золотым знаком отличия
26 июля 2024 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi