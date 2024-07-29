В учреждениях профобразования начнут преподавать 9 новых специальностей

В Азербайджане с нового учебного года в учреждениях профессионального образования будут преподаваться 9 новых специальностей.

В Азербайджане с нового учебного года в учреждениях профессионального образования будут преподаваться 9 новых специальностей.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов.

Он отметил, что сюда входят техническое обслуживание и ремонт дронов, делопроизводство и офисные услуги, технология пищевых продуктов, ремонт электрических и гибридных автомобилей, техническая эксплуатация транспортных систем (по воздушному транспорту), эксплуатация альтернативных энергетических установок и оборудования, монтаж и ремонт солнечных панелей, ремонт и обслуживание медицинского оборудования, подготовка машиниста оросительных машин и насосных установок.

Глава агентства подчеркнул, что наибольшее количество плановых мест на новый учебный год выделено по специальности повара.