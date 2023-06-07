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В учебную программу по профобразованию включат шесть новых специальностей

В учебную программу по профобразованию включат шесть новых специальностей В учебную программу по высоким техническим специальностям планируется включить шесть новых направлений.
Наука и образование
7 июня 2023 г. 13:14
В учебную программу по профобразованию включат шесть новых специальностей

В учебную программу по высоким техническим специальностям планируется включить шесть новых направлений.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора, исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

По его словам, это: компьютерные сети и сетевое администрирование, эксплуатация сельскохозяйственной и строительной техники (машин), а также новые технические специальности: монтажник связи-кабельщик, мастер комби и кондиционеров, механик по планеру и двигателям, аппаратчик мукомольного производства.

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Версия на азербайджанском языке Peşə sahəsi üzrə tədris proqramına 6 yeni ixtisas əlavə ediləcək

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