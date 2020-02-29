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В учебных заведениях создан штаб в связи с коронавирусом

В учебных заведениях создан штаб в связи с коронавирусом
© Edu.gov.az

В дополнение к поручениям и инструкциям, выданным всем учебным заведениям Азербайджанской Республики от 24 февраля 2020 года, министерство образования организовало 7/24-часовой штаб с целью предотвращения распространения угрозы коронавируса в учебных заведениях, обеспечения оперативного информирования об обстановке и профилактических мерах.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве образования.

Отмечается, что штаб обеспечит рассмотрение поступающих запросов и обращений в связи с коронавирусом и принятие соответствующих решений. Структурным подразделениям министерства поручено довести в рабочие часы информацию о профилактике коронавируса районным (городским) отделам (управлениям) образования, высшим и средним специальным учебным заведениям, профессиональным образовательным учреждениям, дошкольным образовательным учреждениям и общеобразовательным учреждениям. В нерабочее время эта функция возложена на дежурного сотрудника министерства образования.

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