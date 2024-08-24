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В Турецко-Азербайджанский университет в первый учебный год поступили 87 человек

В Турецко-Азербайджанский университет в первый учебный год поступили 87 человек В Турецко-Азербайджанский университет в первый учебный год поступили 87 человек.
Наука и образование
24 августа 2024 г. 18:33
В Турецко-Азербайджанский университет в первый учебный год поступили 87 человек

В Турецко-Азербайджанский университет в первый учебный год поступили 87 человек.

Об этом анкарскому бюро Report сообщили в Совете по высшему образованию Турции.

Согласно информации, всего на первом курсе вуза, который начнет работать в этом году, будут учиться 87 студентов, в том числе 30 студентов на факультетах компьютерной и промышленной инженерии, 27 студентов на факультете пищевой инженерии.

Самый высокий балл для поступления на факультет компьютерной инженерии был равен 684,9, а самый низкий – 641,6. На факультете промышленной инженерии самый высокий балл составил 663,7, а самый низкий - 544,4. Наивысший балл на факультете пищевой инженерии достиг 632,8, а проходной – 452,1.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Azərbaycan Universitetinə tələbə qəbulunun nəticələri açıqlanıb, bu il 87 tələbə təhsil alacaq

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