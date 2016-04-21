​В Тертере ремонтируют разрушенные армянами школы, медпункты и детский сад

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Тертерском районе реконструируются здания школ, медицинские пункты и детские сады.

Как сообщает Report, зданиям двух школ, двух медицинских пунктов и одного детского сада нанесен серьезный ущерб в результате начавшегося 2 апреля артиллерийского обстрела армянскими вооруженными формированиями.

В средних школах сел Гараагаджи и Гапанлы, медицинских пунктах сел Гапанлы и Юхары Гапанлы, детском саду села Газъян начаты ремонтно-строительные работы.