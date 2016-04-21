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    ​В Тертере ремонтируют разрушенные армянами школы, медпункты и детский сад

    Зданиям нанесен значительный ущерб

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Тертерском районе реконструируются здания школ, медицинские пункты и детские сады.

    Как сообщает Report, зданиям двух школ, двух медицинских пунктов и одного детского сада нанесен серьезный ущерб в результате начавшегося 2 апреля артиллерийского обстрела армянскими вооруженными формированиями.

    В средних школах сел Гараагаджи и Гапанлы, медицинских пунктах сел Гапанлы и Юхары Гапанлы, детском саду села Газъян начаты ремонтно-строительные работы. 

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