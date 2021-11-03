В Тертере прошло шествие в связи с Днем Победы

При организации Министерства образования Азербайджана организован медиатур в Тертерский район.

При организации Министерства образования Азербайджана организован медиатур в Тертерский район.

Как сообщает Report, в медиатуре приняли участие советник министра образования Эльнур Алиев, заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием министерства Орхан Аббасов, руководители медиа-структур и представители СМИ.

Медиатур проводится в преддверии Дня Победы - 8 ноября и Дня Государственного флага - 9 ноября. В рамках мероприятия состоится также открытие полной средней школы модульного типа № 1 в селе Шихарх, пришедшего в негодность в результате армянского террора, посадка деревьев во дворе школы, а также встреча с работниками образования Тертерского района, сражавшимися во время 44-дневной Отечественной войны.

Вначале участники медиатура совершили шествие к площади Флага в городе Тертер.