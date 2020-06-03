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В Тертерском районе будет построена новая школа

В Тертере будет построена новая школа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в селе Хорузлу Тертерского района".

Как сообщает Report, согласно документу, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 432 ученических места в селе Хорузлу Тертерского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству образования выделено первоначально два миллиона манатов.

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