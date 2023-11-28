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В текущем учебном году профобразование получают свыше 6900 женщин

В текущем учебном году профобразование получают свыше 6900 женщин В 2023-2024 учебном году 6 931 женщина получает профессиональное образование, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом.
Наука и образование
28 ноября 2023 г. 14:17
В текущем учебном году профобразование получают свыше 6900 женщин

В 2023-2024 учебном году 6 931 женщина получает профессиональное образование, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Кярямов на семинаре на тему "Эффективная коммуникация".

По его словам, несмотря на рост, целевые показатели еще не достигнуты.

Кярямов отметил, что самой востребованной специальностью остается кулинария.

"Результаты анализа рынка труда не такие, как хотелось бы. Мы продолжаем выступать с различными предложениями. Также мы хотим получить от соответствующих государственных учреждений информацию о том, какие профессии будут наиболее востребованными в ближайшие 5-10 лет", - сказал Кярямов.

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Версия на азербайджанском языке Peşə təhsili alan qadınların sayı açıqlanıb

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