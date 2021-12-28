В текущем году в Баку отремонтировано более 80 школ

Обнародовано количество школ в Баку, отремонтированных в этом году.

Обнародовано количество школ в Баку, отремонтированных в этом году.

Как передает Report, в этом году в подведомственной Управлению образования города Баку 81 школе выполнены строительные, капитальные и текущие ремонтные работы.

Кроме того, для 7 школ построены новые здания или дополнительные учебные корпуса (71, 88, 172, 133, 205, 307, 333), завершено строительство четырех новых школ (поселки Говсаны, Бина, Ходжасан, жилой массив Ени Ясамал).

Строительство еще четырех новых школ продолжается (жилмассив Боллуг, жилмассив Атыджилыг в поселке Бина, в Бинагадинском районе и поселке Кюрдаханы).

В трех школах (35, 87, 263) старые корпусы заменяются на новые, в двух школах (126, 320) ведутся восстановительные и капитальные ремонтные работы.