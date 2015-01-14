​В текущем году НАНА проведет прием в магистратуру по 7 специальностям

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "В феврале текущего года планируется разместить на официальном сайте НАНА объявление о приеме в магистратуру, который будет проведен по 7 специальностям". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент академии Акиф Ализаде. По его словам, в качестве пилотного проекта, министерству образования предложено провести прием в магистратуру по 7 специальностям: "Для первого раза мы ограничились этим количеством. Мы намерены организовать магистратуру в институтах НАНА. Прием будет проводится по специальностям языкознание, антропология, теоретическая физика, геология, катализ в химической генетике, молекулярная биология, селекция растений".