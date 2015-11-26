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    В течение трех лет Азербайджан будет председательствовать в Генконференции ИСЕСКО

    Представитель Саудовской Аравии передал председательство министру культуры и туризма Азербайджана Абульфасу Гараеву

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В течение последующих трех лет Азербайджан будет председательствовать в Генеральной конференции Исламской организации образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

    Как сообщает Report, на прошедшем в Баку заседании структуры представитель Азербайджана, министр культуры и туризма Абульфас Гараев был избран председателем Генконференции.

    До этого в Генеральной конференции Исламской организации образования, науки и культуры (ИСЕСКО) председательствовала Саудовская Аравия. Председательство замминистра высшего образования этой страны Мухаммада Ибн Абдулазизи аль-Бухари было передано министру культуры и туризма Азербайджана Абульфасу Гараеву.

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