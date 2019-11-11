​В Таиланде ученые обнаружили останки нового вида динозавров

Палеонтологи из таиландского университета Маха Саракхам обнаружили в таиландской "долине динозавров" в провинции Нонг Буалампху на северо-востоке страны останки нового, уже одиннадцатого вида динозавров, живших миллионы лет назад на территории нынешнего Таиланда и соседних стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной интернет-портал Thaiger.

Новый вид, названный Vayuraptor в честь Ваю, индуистского бога ветра – четырехметровый "дальний родственник" более крупного тираннозавра, обитал на территории страны более 60 миллионов лет назад.