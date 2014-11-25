В связи с проведением в Азербайджане I Европейских игр будет изменена дата выпускных экзаменов

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В связи с проведением в Азербайджане в будущем году I Европейских игр будет изменена дата выпускных экзаменов в школах. Как сообщает Report, сегодня на пресс-конференции председатель Госкомиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде заявила, что Кабинет министров принял постановление в связи с Европейскими играми.

По ее словам, выпускные экзамены будущего года планируется провести до олимпиады. "Предложения по этому поводу уже направлены в министерство образования. "Последний звонок" в школах прозвенит 30 мая. На следующий день после "последнего звонка" ученики не смогут принять участие в выпускных экзаменах. Поэтому мы уточняем дату экзамена вместе с министерством образования. После обсуждений будет представлен точный график. Дата выпускных экзаменов меняется не только для экзаменов, проходящих в Баку, но и в регионах".