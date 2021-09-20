В Сумгайыте состоялось открытие нового здания школы

В Сумгайыте состоялась церемония открытия нового здания полной средней школы №1.

В Сумгайыте состоялась церемония открытия нового здания полной средней школы №1.

Как сообщили Report в Министерстве образования, в церемонии открытия приняли участие замминистра образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов, заведующая Управлением образования города Сумгайыт Арзу Алызаде.

До церемонии гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и ознакомились с Центром Гейдара Алиева.

Выступивший на церемонии открытия глава ИВ города Закир Фараджов рассказал об успехах Сумгайыта в образовательной сфере и итогах 2020/2021 учебного года.

Было отмечено, что новое здание на 1 800 ученических мест состоит из 73 классных комнат. В школе осуществляют деятельность 112 педагогов, и в новом учебном году образование здесь получат около 2 500 учеников.

После церемонии открытия гости ознакомились с созданными в школе условиями.