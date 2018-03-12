В Сумгайыте, Гяндже и на Абшероне впервые начался электронный прием учеников в I-е классы

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня впервые начался электронный прием учеников в I-е классы на 2018-2019 учебный год в Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе.

Как сообщает Report, лица, которые по какой-либо причине не смогли сами пройти электронную регистрацию, могут обратиться в Центры альтернативной регистрации, созданные в 5 школах в Гяндже, 4 – Сумгайыте и 6 – в Абшеронском районе.

Кроме того, в одном общеобразовательном учреждении в Гяндже, одном - в Сумгайыте и одном - Абшеронском районе созданы Апелляционные комиссии.

В новом учебном году учеников в I-е классы лицеев и гимназий в Сумгайыте, Гяндже и на Абшероне будут принимать без экзаменов.

Отметим, что в Гяндже, Сумгайыте и Абшеронском районе ожидается прием в I-е классы 16-17 тыс. учеников.

Напомним, что прием в I-е классы в городе Баку начался 22 февраля.

Родители могут пройти регистрацию на сайте www.mektebeqebul.edu.az. Прием документов через электронную систему бесплатный.