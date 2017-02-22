В структуру Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви внесены частичные изменения

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Очередное заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана состоялось 22 февраля в Институте права и прав человека НАНА.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, первым делом президент НАНА, академик Акиф Ализаде вручил Почетную грамоту НАНА директору Института дендрологии Академии, члену-корреспонденту НАНА Тофику Мамедову по случаю его 60-летнего юбилея.

На мероприятии академик-секретарь Отделения общественных наук НАНА, член-корреспондент НАНА Наргиз Ахундова выступила с докладом на тему "Состояние и дальнейшие перспективные направления научных исследований в сфере общественных наук". Ученый выступила с презентацией о состоянии научных исследований, проведенных в течение последних лет в различных сферах общественных наук, и перспективах развития, а также полученных основных научных результатах. Академик-секретарь рассказала об исследованиях в таких сферах, как изучение истории и экономики Азербайджана, правовая наука, общественные, политические, социально-экономические и культурные процессы, происходящие как в республике, так и в странах Ближнего и Среднего Востока, национальные отношения и т.д.

После прослушивания доклада состоялись дисскусии. С целью повышения плодотворности научной деятельности институтов отделения было поручено разработать мультидисциплинарные программы и проекты, проводить совместные мероприятия, осуществлять кадровую подготовку в магистратуре и докторантуре в перспективных научных сферах.

На заседании Президиум обсудил вопрос о выполнении в НАНА задач, предусмотренных в Указе "Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики", который был подписан главой государства Ильхамом Алиевым 6 декабря 2016 года. Академик Акиф Ализаде отметил, что стратегические дорожные карты, определяющие пути формирования качественно новой модели экономического развития, отражают в себе стратегию экономического развития и план действий на 2017-2020 гг., а также взгляд на период до 2025 года и далее. Академик сообщил, что, наряду с прочими государственными органами, в плане действий по реализации стратегических дорожных карт по основным секторам экономики определенное место отведено и НАНА.

После рассмотрения вопроса было принято постановление о выполнении задач в таких приоритетных сферах, как обеспечение продолжительного развития в экономике страны в текущий, ближайший и долгосрочный период, формирование качественно новой модели экономического развития, обеспечение активного участия отечественной науки в развитии цепи "наука-образование-производств о" и человеческого капитала в республике и т.д. Соответствующим научным учреждениям НАНА, а также ряду отделов, управлений и организаций при Президиуме было поручено обсудить задачи, предусмотренные в дорожных картах по основным секторам экономики, предпринять конкретные меры в связи с реализацией дорожных карт, оценить разработки, открытия и патенты, имеющие значение для экономики страны, и расширить исследования в актуальных сферах.

На мероприятии было утверждено Положение о звании "Профессор НАНА". В своем выступлении по данному вопросу академик Акиф Ализаде отметил, что ученое звание "Профессор НАНА" было учреждено с целью оценивания труда ученых Азербайджана, имеющих важные научные достижения и особые заслуги в осуществлении основных функций и задач НАНА в течение долгих лет.

На заседании был заслушан годовой отчет Совета молодых ученых и специалистов НАНА. Выступив с докладом, председатель совета, доктор философии по физике Фамин Салманов сообщил, что в 2016 году в НАНА были осуществлены комплексные мероприятия, нацеленные на развитие интеллектуального потенциала молодежи и еще большее ее привлечение к научной и научно-организационной деятельности. Он отметил, что за прошедший период проделаны работы по выявлению молодых людей, отличающихся своими знаниями и способностями, обеспечению их активности в социальной, культурной и общественной жизни страны, а также расширению связей молодых ученых с международными научными центрами. Докладчик рассказал о мероприятиях, осуществленных для еще более целенаправленного и плодотворного привлечения интеллектуального потенциала молодежи к научной деятельности.

После прослушивания доклада состоялись дискуссии. Президиум дал ряд поручений в связи с такими задачами, как дальнейшее развитие международных связей молодых ученых и специалистов НАНА, расширение деятельности, нацеленной на публикацию результатов их исследований в журналах, которые включены в такие авторитетные международные научные базы, как "Springer", "Elsevier", "Scopus" и "Tomson Reuters", проведение исследовательских работ инновационного характера и т.д.

На мероприятии также был утвержден Годовой план работы совета на 2017 год.

В заключение постановлением Президиума были внесены частичные изменения в структуру Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. В музее были созданы отделы По связям с общественностью и печати, Образования, а также отдел "Международные связи и музеи мира".