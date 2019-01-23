В Азербайджане разработана законодательная база профессиональных стандартов

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "В настоящее время с Евросоюзом ведется работа по разработке законодательной базы профессиональных стандартов".

Как сообщает Report, об этом заявила представительница министерства труда и социальной защиты населения Хавва Хаквердили.

По ее словам, проект решения Кабинета министров об участковой комиссии по подготовке, внедрению и регистрации профессиональных стандартов, а также повышению квалификации был согласован с соответствующими государственными органами.

Х.Хаквердили сказала, что проект был вновь представлен правительству с некоторыми поправками: "В рамках проекта в ближайшие 3 года предусматривается подготовка около 1000 новых профессиональных стандартов".