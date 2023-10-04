В Стокгольме объявят лауреата Нобелевской премии по химии

Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции назовет имя лауреата Нобелевской премии по химии за 2023 год.

Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции назовет имя лауреата Нобелевской премии по химии за 2023 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, награду могут присудить авторам статей, опубликованных в рецензируемых изданиях. Открытие должно быть существенным и признанным всем мировым научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают премию чаще теоретиков, а теоретикам она достается за признанное объяснение известного явления и зачастую вместе с экспериментатором, подтвердившим теорию.

По оценкам компании Clarivate, основанным на рейтинге цитируемости исследователей, премию в области химии могут получить американцы Джеймс Коллинз, Майкл Эловиц и Станислас Лейблер "за новаторскую работу над искусственными генными цепями, положившую начало области синтетической биологии". Ученых называют пионерами синтетической биологии, потому что принцип искусственных генных схем (synthetic gene circuits - генные конструкции, работающие переключателями и побуждающие клетку производить определенный продукт в зависимости от условий) позволяет заставлять клетки работать в определенных целях.

Претендентами на премию также названы британские химики Шанкар Баласубраманиян и Дэвид Клейнерман "за совместное изобретение методологии секвенирования ДНК нового поколения, которая произвела революцию в биологических исследованиях". Открытие ученых позволяет читать последовательности ДНК гораздо быстрее. Лауреатами могут также стать директор Инновационного центра наномедицины (iCONM) в Кавасаки Кадзунори Катаока, директор Центра фармацевтической биотехнологии и наномедицины Северо-Восточного университета Бостона Владимир Торчилин и директор лаборатории синтетическо-биологических взаимодействий (TAMU) Техасского университета Карен Вули "за разработку инновационных методов нацеливания лекарств и генов и методов доставки". Они исследуют полимерные оболочки, в которые можно поместить лекарства, чтобы они транспортировались и достигали цели в чистом виде.

Шведские эксперты не исключают, что премия может достаться ученым, которые работают с глобальными экологическими проектами или исследователям климата. Лауреатом может стать американец Пол Анастас за его новаторскую работу в области так называемой зеленой химии, целью которой является разработка безвредных и экологически чистых веществ.