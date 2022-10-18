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В США создали вариант коронавируса с летальностью в 80%

В США создали вариант коронавируса с летальностью в 80% Сотрудники Национальной лаборатории по исследованию перспективных инфекционных заболеваний Бостонского университета создали новую разновидность COVID-19, летальность которой в ходе экспериментов на мышах составила 80%.
Наука и образование
18 октября 2022 г. 12:37
В США создали вариант коронавируса с летальностью в 80%

Сотрудники Национальной лаборатории по исследованию перспективных инфекционных заболеваний Бостонского университета создали новую разновидность COVID-19, летальность которой в ходе экспериментов на мышах составила 80%.

Как передает Report, об этом сообщила британская Daily Mail.

Команда создала гибридный вирус, сочетающий "омикрон" и оригинальный штамм из города Ухань. Эксперименты на мышах, которые провели ученые, продемонстрировали уровень смертности в 80%. При этом в группе грызунов, которых заразили обычным "омикроном", не умерла ни одна особь.

Работа американских ученых вызвала критику в международных научных кругах, подчеркивает газета. Исследователи из Израиля, Великобритании и США указали на то, что "такие эксперименты - игра с огнем", поскольку они "могут стать причиной новой пандемии". По их оценкам, "модификации, направленные на усиление вирусов, недопустимы", их "необходимо запретить" на законодательном уровне.

Помимо лаборатории в Бостоне похожие работы проводят еще в 13 исследовательских центрах США, уточняет газета.

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