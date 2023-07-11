В США создали устройство для сбора воды из воздуха в пустыне

Ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) разработали устройство, способное улавливать и собирать из воздуха молекулы воды, используя в качестве источника энергии солнечный свет.

Ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) разработали устройство, способное улавливать и собирать из воздуха молекулы воды, используя в качестве источника энергии солнечный свет.

Как передает Report , результаты исследования публикует журнал Nature Water.

Разработка представляет собой металлоорганический каркас МОК-303 — трехмерный каркас, состоящий из Al(OH) и 1H-пиразол-3,5-дикарбоксилата. Этот материал очень пористый, что и позволяет ему собирать молекулы воды из воздуха при низкой относительной влажности.

Мембраны в форме дисков диаметром 38 мм и высотой 0,8 мм помещались в картридж, находившийся на открытом воздухе для захвата атмосферной воды. Днем он перемещался в корпус прибора. Благодаря солнечному нагреву вода высвобождалась из мембран в виде пара и конденсировалась на алюминиевом радиаторе, после чего стекала в сборный сосуд.

Данную разработку успешно протестировали в Долине смерти (пустыня Мохаве на юго-западе США, расположенная на границе штатов Калифорния и Невада). Испытания показали, что устройство оказалось способно собрать до 285 граммов воды на килограмм МОК в день при температурах 21,9-60,7 градуса Цельсия и при относительной влажности 9,4-36%.