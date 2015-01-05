Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Завтра в средних школах Азербайджана начинается второе полугодие 2014/2015 учебного года. Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Зимние каникулы 2014/2015 учебного года продлились с 30 декабря по 5 января (7 дней).

Отметим, что согласно изменениям в "Образцовом уставе общеобразовательных школ", в 2015/2016 учебном году занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня. Также установлены дни каникул в период учебного года: 5 дней осенних каникул (с 16 по 20 ноября), 5 дней зимних (с 27 по 31 января), дополнительные весенние каникулы для начальных классов (с 1 по 5 мая).