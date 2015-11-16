​В средних школах Азербайджана начались осенние каникулы

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня первый день осенних каникул в общеобразовательных школах Азербайджана. Как сообщает Report, осенние каникулы 2015/2016 учебного года продлятся 5 дней и завершатся 20 ноября.

Напомним, что пятидневные зимние каникулы установлены на период с 27 по 31 января. Для начальных классов также установлены дополнительные пятидневные весенние каникулы (1-5 мая).

Весенние каникулы, в основном, совпадают с праздником Новруз. Учитывая, что в Азербайджане Новруз-байрамы официально празднуется 5 дней, исключая начальные классы, для других классов дополнительные весенние каникулы не установлены.

Отметим, что в этом учебном году занятия в общеобразовательных школах завершатся не 31 мая, а 14 июня.