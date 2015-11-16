 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В средних школах Азербайджана начались осенние каникулы

    Каникулы продлятся 5 дней и завершатся 20 ноября

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня первый день осенних каникул в общеобразовательных школах Азербайджана. Как сообщает Report, осенние каникулы 2015/2016 учебного года продлятся 5 дней и завершатся 20 ноября.

    Напомним, что пятидневные зимние каникулы установлены на период с 27 по 31 января. Для начальных классов также установлены дополнительные пятидневные весенние каникулы (1-5 мая).

    Весенние каникулы, в основном, совпадают с праздником Новруз. Учитывая, что в Азербайджане Новруз-байрамы официально празднуется 5 дней, исключая начальные классы, для других классов дополнительные весенние каникулы не установлены.

    Отметим, что в этом учебном году занятия в общеобразовательных школах завершатся не 31 мая, а 14 июня.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi