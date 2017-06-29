В средних школах Азербайджана будут внесены изменения в форму оценивания учащихся

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Ликвидирование в школах формативного оценивания несколько лет назад способствовало устранению бюрократических препятствий. Потому что журналы формативного оценивания порой воспринимались как инструмент, создающий проблемы для учителей".

Как сообщает Report, об этом сказал директор Института образования Эмин Амруллаев.

По его словам, на сегодняшний день все еще существует ряд проблем, связанных с суммативным оцениванием: "В этом вопросе желания родителей и общества разнятся. Опыт показывает, что родители всегда хотят, чтобы их дети получали хорошую оценку. Для получения 5 вместо 4 их детьми они даже обращаются в самые высшие инстанции и не сторонятся этого. Но иногда они отходят от значимости самого процесса оценивания. Постепенно нужно отходить от "борьбы" за оценку школьниками".

Он также отметил, что в течение этого лета планируется внести изменения в форму оценивания учащихся в школах: "В младших классах необходимо снизить нагрузку экзаменов. Среди школьников возникает конкурентная среда, однако необходимо также обеспечить их сотрудничество".