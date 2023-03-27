О нас

В средней школе села Талыш прозвенел первый звонок

В средней школе села Талыш прозвенел первый звонок 27 марта спустя много лет прозвенел первый звонок в полной средней школе села Талыш Тертерского района.
Наука и образование
27 марта 2023 г. 15:13
В средней школе села Талыш прозвенел первый звонок

27 марта спустя много лет прозвенел первый звонок в полной средней школе села Талыш Тертерского района.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Карабахского регионального управления образования Гюндуз Абдулов.

По его словам, в школе на 78 ученических мест обучаются 24 учащихся разных возрастных групп. В учебном процессе задействованы 15 педагогов.

Г.Абдулов сказал, что в селе также начал функционировать детский сад.

Напомним что 18 марта президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе села Талыш Тертерского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Talış kəndindəki tam orta məktəbdə ilk zəng çalınıb, uşaq bağçası fəaliyyətə başlayıb - YENİLƏNİB

Самое читаемое

IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
21 марта 2023 г. 14:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
21 марта 2023 г. 14:32
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
22 марта 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi