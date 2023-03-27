В средней школе села Талыш прозвенел первый звонок

27 марта спустя много лет прозвенел первый звонок в полной средней школе села Талыш Тертерского района.

27 марта спустя много лет прозвенел первый звонок в полной средней школе села Талыш Тертерского района.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Карабахского регионального управления образования Гюндуз Абдулов.

По его словам, в школе на 78 ученических мест обучаются 24 учащихся разных возрастных групп. В учебном процессе задействованы 15 педагогов.

Г.Абдулов сказал, что в селе также начал функционировать детский сад.

Напомним что 18 марта президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе села Талыш Тертерского района.