В средней школе села Кянгерли Агдамского района будут обучаться 484 ученика

В селе Кянгерли Агдамского района строится новое здание средней школы, рассчитанное на 484 учащихся в 30 классах.

В селе Кянгерли Агдамского района строится новое здание средней школы, рассчитанное на 484 учащихся в 30 классах.

Об этом сотруднику Report в Агдаме заявила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сяраби.

Она отметила, что после освобождения от оккупации здание школы в селе Кянгерли было построено заново в соответствии с современными стандартами. Это позволит обеспечить качественный учебный процесс для школьников:



"В Кянгерлинской полной средней школе созданы все необходимые условия для организации учебного процесса на современном уровне в здании, рассчитанном на 484 учеников и 30 классных комнат. Кроме того, помещения школы оснащены необходимыми учебными материалами. В здании имеются лаборатории по биологии, химии и физике, кабинет информатики, кабинет допризывной военной подготовки, библиотека, актовый и спортивный залы, а также столовая".

Говоря об общей территории школы, Л.Сараби добавила, что на её территории построена спортивная площадка. Ею смогут пользоваться не только ученики, но и жители села в неучебное время. На территории также обустроены игровые и рекреационные зоны, посажены зелёные насаждения.

На крышах многих вновь построенных в селе нежилых зданий, в том числе школы, установлены солнечные панели с целью обеспечения постоянного энергоснабжения. С помощью этих панелей здания будут обеспечены электричеством.