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В средней школе села Агалы Зангиланского района впервые пройдет выпускной экзамен

В средней школе села Агалы Зангиланского района впервые пройдет выпускной экзамен Сегодня в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах города Баку, городах Гянджа (II зона), Нахчыван, Мингячевир, в Абшеронском, Самухском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлин
Наука и образование
12 марта 2023 г. 06:25
В средней школе села Агалы Зангиланского района впервые пройдет выпускной экзамен

Сегодня в Наримановском, Сабунчинском, Хазарском, Сабаильском, Насиминском, Низаминском районах города Баку, городах Гянджа (II зона), Нахчыван, Мингячевир, в Абшеронском, Самухском, Дашкесанском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском, Гобустанском, Зардабском, Шамахинском, Исмаиллинском, Джалилабадском, Ярдымлинском, Лерикском, Билясуварском, Агджабединском, Бейлаганском, Физулинском, Агдамском, Зангиланском (село Агалы), Гахском, Балакенском, Загатальском, Губинском, Шабранском, Гусарском районах, а также в специальных школах (школах-интернатах, школах при исправительных учреждениях), в школах, где обучение ведется на грузинском языке, для выпускников общеобразовательных учреждений будет проведен выпускной экзамен.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена - в 10:45 пропускной режим завершается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Во избежание излишней массовости и контактов для участников экзамена установлено разное время входа, которое указано в листе пропуска на экзамен.

Учащиеся должны иметь при себе лист пропуска на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность. Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

В экзамене ожидается участие 50 823 учеников.

Отметим, что экзамен в средней школе села Агалы Зангиланского района - первый экзамен, проводимый Государственным экзаменационным центром на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ağalı kənd tam orta məktəbində ilk dəfə buraxılış imtahanı keçiriləcək

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