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В словарь национальной энциклопедии включены 40 новых слов

В словарь национальной энциклопедии включены 40 новых слов В словарь Азербайджанской национальной энциклопедии включены 40 новых слов.
Наука и образование
11 октября 2023 г. 15:52
В словарь национальной энциклопедии включены 40 новых слов

В словарь Азербайджанской национальной энциклопедии включены 40 новых слов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

По его словам, словарь энциклопедии, состоявший из 862 слов, был подготовлен Научным центром НАНА в кратчайшие сроки и представлен президиуму. Создана специальная комиссия, которая обсудит словарь и подготовит его окончательный вариант, сказал он.

И.Габиббейли подчеркнул, что количество слов в словаре сокращено до 500 за счет исключения повторов, взамен добавлены 40 новых слов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”nın sözlüyündən təkrar sözlər çıxarılıb, 40 yeni söz əlavə olunub

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