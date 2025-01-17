В следующем месяце состоится общее собрание НАНА

21 февраля 2025 года пройдет общее собрание Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

21 февраля 2025 года пройдет общее собрание Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, информация об этом была озвучена на очередном заседании президиума Академии.

Президент НАНА Иса Габиббейли отметил, что необходимость проведения собрания обусловлена обсуждением итогов научно-исследовательских работ, выполненных в 2024 году, и продолжения реформ в Академии.

На заседании был утвержден план мероприятий, посвященных 80-летию НАНА, которое будет отмечаться 27 марта этого года.