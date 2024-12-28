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В следующем году завершится ремонт 24 образовательных учреждений

В следующем году завершится ремонт 24 образовательных учреждений В следующем году планируется завершить ремонтно-строительные работы в 24 образовательных учреждениях.
Наука и образование
28 декабря 2024 г. 12:56
В следующем году завершится ремонт 24 образовательных учреждений

В следующем году планируется завершить ремонтно-строительные работы в 24 образовательных учреждениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом отчете Министерства науки и образования за текущий год.

Также планируется начать ремонт в 33 образовательных учреждениях, включая 3 профтехучилища и 30 общеобразовательных.

В текущем году строительно-монтажные работы проводились в 57 образовательных учреждениях, из них 46 - новые корпуса, 11 - капитально отремонтированы. Среди них 3 профтехучилища, 5 внешкольных учреждения, 1 детский сад и 48 общеобразовательных школ.

За счет средств, выделенных Министерству науки и образования из централизованных расходов государственного бюджета по разделу "Образование", проведен текущий ремонт в 215 образовательных учреждениях, включая 10 профтехучилищ, 6 колледжей, 9 внешкольных учреждений и 190 общеобразовательных школ.


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