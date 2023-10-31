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В следующем году можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения

В следующем году можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения В 2024 году можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.
Наука и образование
31 октября 2023 г. 12:28
В следующем году можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения

В 2024 году можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Как передает Report, об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Сообщается, что первое солнечное затмение можно будет наблюдать 8 апреля. Наблюдать полное затмение можно будет с территории США, Мексики и Канады, а частичное затмение - Северной Америки, Атлантического и Тихого океанов.

Второе затмение произойдет 2 октября. Оно классифицируется как кольцеобразное солнечное затмение. Такое затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но не закрывает Солнце полностью, в результате чего образуется яркое кольцо. В кольцеобразном виде Солнце смогут увидеть с территории Аргентины и Чили, а также в центральной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана. А частные фазы затмения смогут наблюдать из южных регионов Южной Америки и в прилегающих водах.

Первое Лунное затмение произойдет 25 марта. Это будет полутеневое затмение и его можно будет наблюдать в Америке, Антарктиде и Аляске, а также на северо-востоке России.

Второе лунное затмение произойдет 18 сентября. Оно классифицируется как частное и его можно будет наблюдать в Северной и Южной Америке, Антарктиде, Африке, Европе, Западной Азии и на юго-западе России. Лунное затмение можно будет наблюдать в Азербайджане.

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